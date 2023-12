Arrestato pregiudicato sessantenne

Nella mattinata odierna la locale Squadra Mobile ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo pluripregiudicato sessantenne.

Nello specifico, gli operatori impegnati nell’attività di prevenzione e contrasto soprattutto dei reati predatori, nell’ambito di mirati servizi di pattugliamento del quartiere Bolognina, eseguivano un provvedimento di esecuzione pene concorrenti e ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo. L’uomo tratto in arresto in virtù del suddetto provvedimento veniva portato presso la locale Casa Circondariale per espiare la residua pena.

(22 dicembre 2023)

