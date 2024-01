Antonio Tajani: “Un errore candidare i leader alla Ue”

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato che sarebbe un errore candidare i leader in Europa” salvo poi dichiarare, a margine, che o si candidano “Meloni, Salvini e io oppure è meglio che non lo faccia nessuno”. La dichiarazione all’insegna dell’idee poche, ma confuse (o del non dire niente spendendo un sacco di parole) sono riprese da La Stampa che cita il rientro di Tajani da Parigi, dopo la sua partecipazione ai funerali dell’ex presidente della Commissione Europea Jacques Delors.

Poi aggiunge: “Per Forza Italia impossibili accordi con Le Pen“. Sarà il futuro a confermare o meno le sue parole.

(7 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















