Lotteria Italia: il primo premio da 5 milioni vinto in un bar nella zona ovest di Milano

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023 è stato vinto a Milano, presso il bar Valdagno in via delle Forze Armate 212. Finisce invece in un’area di servizio il secondo premio da 2,5 milioni di euro, precisamente presso l’area “Campagna Nord” a Campagna, in provincia di Salerno. In Lombardia anche il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano, in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. In Lombardia anche il quarto premio, del valore di 1,5 milioni di euro, in provincia di Brescia. Il quinto premio vinto in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8.

Agipro, che segue con attenzione le notizie legate alle vincite, ricorda che ci sono sei mesi di tempo, dalla pubblicazione nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’elenco dei biglietti vincenti. Significa che i vincitori hanno 180 giorni per riscuotere il premio.

(7 gennaio 2024)

