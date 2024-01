Al via il piano freddo a Milano. Attivo per l’accoglienza il mercato comunale del Giambellino

Prosegue e viene potenziato il Piano freddo del Comune di Milano dedicato all’assistenza dei senza dimora nei mesi invernali.

A partire da questa sera, in via temporanea fino a marzo, sarà a disposizione per l’accoglienza anche la struttura del mercato comunale coperto Giambellino di Largo Balestra, gestita per conto dell’Amministrazione comunale dalla onlus Fratelli di San Francesco, vincitrice della procedura pubblica. Fino a cinquanta posti saranno allestiti nei 900 metri quadri dell’area di vendita al piano terra dell’immobile, al momento non attiva con attività commerciali, e si aggiungeranno a quelli delle altre sette strutture cittadine attive in via Saponaro, via Barabino, via Santa Monica, via Messina, via Balsamo Crivelli, via San Marco e al mezzanino della Stazione Centrale.

Al momento nelle strutture attive ci sono ancora alcune decine di posti liberi che verranno ulteriormente integrati grazie alla nuova apertura.

L’utilizzo per il Piano freddo degli spazi del mercato comunale coperto del Giambellino è temporaneo: il mercato, infatti, mantiene la sua naturale destinazione d’uso dedicata alla vendita.

L’inserimento nelle strutture sarà possibile presentandosi al Centro Sammartini di via Sammartini 120 che è il punto di accesso a tutti i servizi per i senza dimora che, per far fronte alle esigenze della stagione invernale, ha ampliato l’orario di apertura: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 14 alle 18 il mercoledì e dalle 10 alle 17 nei fine settimana e nei giorni festivi. L’accoglienza sarà possibile dopo uno screening sanitario a cura di Medici volontari italiani.

Dal 27 novembre, data di inizio del Piano freddo, sono state circa 360 le persone accolte, di cui circa 150 già utenti del Piano freddo negli anni scorsi e oltre 200 ospitate per la prima volta. Dopo l’inserimento, ogni persona viene incontrata da operatori sociali professionisti che cercano di instaurare un dialogo con l’obiettivo di individuare chi manifesta la volontà di avviare un percorso più duraturo di reinclusione che vada oltre l’emergenza e che prevede il trasferimento nelle strutture ordinarie che mettono a disposizione circa mille posti letto in città durante tutto l’anno. Durante questo inverno sono state una decina le persone che, a partire dal Piano freddo, hanno avviato questo tipo di percorso.

“Il Piano freddo – dichiara l’assessore al Welfare e Salute Lamberto Bertolé – va avanti come ogni anno con l’apertura progressiva delle strutture all’esaurimento dei posti disponibili. Gli uffici della Direzione Welfare proseguono per tutto l’inverno la ricerca di spazi idonei all’accoglienza, per essere pronti ad attivare potenziamenti in caso di bisogno e assicurarsi che tutte le persone che chiedono riparo abbiano un posto. L’importante collaborazione con gli altri Assessorati e le Direzioni ci permette oggi di fare un ulteriore passo avanti attivando la struttura di Largo Balestra che sarà a disposizione per tutto il Piano freddo di questo inverno”.

Anche quest’anno il Comune di Milano chiede il supporto dei milanesi perché si attivino a segnalare le persone in difficoltà che vivono in strada, in modo da mettere in campo interventi tempestivi e più efficaci. Il numero 0288447646, messo a disposizione dall’Amministrazione, è attivo h24, tutti i giorni dell’anno.

(8 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata















Mi piace: Mi piace Caricamento...