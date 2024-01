Fierida 2024 a Milano dal 18 al 20 gennaio

Istruzione degli adulti e sviluppo dei territori. È questo il tema centrale dell’ottava edizione di Fierida, il più importante evento sull’apprendimento degli adulti che riunisce i protagonisti del settore provenienti da ogni parte d’Italia per tre giorni di incontri, dibattiti e seminari.

La rassegna, ideata dalla RIDAP (Rete Italiana dell’Istruzione degli Adulti per l’Apprendimento Permanente), si svolgerà quest’anno il 18-19-20 gennaio a Milano, principalmente negli spazi di Palazzo Reale e della Fabbrica del Vapore. Fierida 2024 è organizzata in collaborazione con il Comune di Milano, con l’Ufficio Scolastico regionale per la Lombardia, con l’Università Bicocca, la rete dei CPIA della Lombardia e con la RUIAP.

L’intenso programma di iniziative vedrà protagonisti 40 Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), mettendone in evidenza il ruolo strategico in relazione alla crescita culturale, sociale ed economica dei territori: quattro tavole rotonde approfondiranno il tema dei rapporti tra CPIA e comunità locali; trentasei sessioni panel daranno voce ai CPIA che presenteranno le migliori esperienze di sinergia con il territorio; altri eventi verranno condotti dalle Università per stranieri di Siena e di Perugia, l’Università di Milano-Bicocca, la Banca d’Italia, l’Unità EPALE, UNICEF e ActionAid. Tra gli ospiti istituzionali saranno presenti i rappresentanti dei Ministeri dell’Istruzione, del Lavoro e della Giustizia, delle agenzie nazionali INDIRE e INAPP, e di Regione Lombardia.

In questo senso l’istruzione è strumento di emancipazione. Per questo è necessario un dialogo interistituzionale per assicurare agli adulti, italiani e stranieri, e ai tanti giovani che non studiano e non lavorano, un accompagnamento all’apprendimento continuo e permanente nelle diverse fasi della vita.

Proprio i CPIA si collocano al centro della rete di operatori che, nell’integrazione tra istruzione, lavoro, valorizzazione e certificazione delle competenze, mirano a fornire interventi formativi che abbiano la capacità di generare cambiamento.

Fierida 2024 sarà anche l’occasione per sperimentare #FUORIFIERIDA, tre workshop organizzati in diversi luoghi della città particolarmente significativi per il contrasto alla dispersione scolastica e per l’educazione degli adulti: l’Università Bicocca, lo Spazio Arteducazione e il CIA Manzoni.

La manifestazione si rivolge a docenti, dirigenti, personale ATA e studenti dei CPIA, ma anche a tutti quegli enti e operatori che in diversi contesti si occupano di apprendimento in età adulta, lavoro e ricerca. La partecipazione a FIERIDA è libera e gratuita, previa registrazione. Maggiori informazioni qui.

(15 gennaio 2024)

