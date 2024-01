Al Teatro Carcano, Fabrizio Bentivoglio legge “La solitudine del satiro” di Ennio Flaiano

Lunedì 29 gennaio alle ore 20.30 in scena al Teatro Carcano Fabrizio Bentivoglio con Lettura clandestina: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano, che restituisce alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, con il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti per raccontarne e tramandare fino al presente la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è.

Molto citato, ma quanto realmente conosciuto? Facitore proverbiale di aforismi tra i più evocati, Ennio Flaiano è stato protagonista di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che dalla fne della guerra attraversa il boom economico e porta fno alla fne degli anni Sessanta. I suoi motti, che ancora oggi punteggiano i social network come gli articoli di giornale, hanno decostruito meticolosamente la società italiana di quel periodo, per rafgurarne con intento satirico i (molti) vizi e le (poche) virtù.

Scomparso prematuramente, non ebbe modo di trasportare oltre la propria statura di laico moralista, oggi citata sì ma poco nota, anche perché di quel tipo di intellettuale si sono perse le tracce al giorno d’oggi.

Fabrizio Bentivoglio

Lettura clandestina: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano

Lunedì 29 gennaio ore 20.30

con

Fabrizio Bentivoglio, voce recitante

Ferruccio Spinetti, contrabbasso

(16 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...