Majorino (PD) sul fine vita: “Ringrazio Marco Cappato. Auspico forte convergenza di tutti i gruppi”

“Ringrazio Marco Cappato e i promotori della raccolta firme per la campagna “liberi subito” a sostegno della proposta di legge regionale sul fine vita. È una iniziativa molto importante e utile che personalmente credo vada appoggiata. In Lombardia non va fatto l’errore compiuto dal Consiglio regionale del Veneto. Mi auguro ci possa essere una forte convergenza tra tutti i gruppi politici e che non si ripeta quel che è accaduto sul referendum sanitario, dove un blitz della maggioranza di destra ha impedito che si iniziasse anche solo a discuterne”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino in merito alla presentazione delle firme in Consiglio regionale della Lombardia a supporto della proposta di legge regionale di iniziativa popolare sul fine vita.

(18 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...