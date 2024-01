Laurea honoris causa a Liliana Segre: “Io nonna disperata, il 7 ottobre mi tiene sveglia la notte”

A 93 anni, e il 27 gennaio nell’annuale Giornata della Memoria quel monumento nazionale che èla senatrice a vita Liliana Segre ha ricevuto la laurea honoris causa in Scienze storiche dall’Università Statale di Milano.

Nel corso della cerimonia, durante un dialogo con il giornalista Enrico Mentana – dopo un’altro interessantissimo incontro avuto con Corrado Augias su La7 lo scorso 22 gennaio, la Dott.ssa Segre ha parlato di un “un tempo in cui mi è difficile far parte degli ottimisti. C’è qualche cosa di già sentito, di già sofferto. Io da bambina sentivo dire: ‘Meglio non uscire, meglio non farsi notare’. Io, che per carattere ero sempre portata ad andare fuori”.

Ha poi parlato di sé come di una “nonna disperata” che dal 7 ottobre, ogni notte, rimane sveglia “per un tempo” senza riuscire a distogliere i pensieri da ciò che sta accadendo tra Hamas e Israele.

(27 gennaio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...