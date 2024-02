Olimpiadi Milano-Cortina: il 5 febbraio il convegno PD “Il Sesto Cerchio” a Palazzo Pirelli

Lunedì 5 febbraio, dalle ore 17.00 alle ore 20.30, al Belvedere Jannacci del grattacielo Pirelli (Milano, via Filzi 22) il Gruppo Regionale PD organizza il “Sesto Cerchio”, un incontro a più voci sulle Olimpiadi Milano-Cortina 26 a due anni esatti dal loro inizio.

Sarà l’occasione per fare il punto sulle infrastrutture, sul coinvolgimento dei territori di pianura come di montagna, sulle politiche sportive diffuse, sulla promozione dello ‘spirito olimpico’ come fattore di crescita culturale e sociale.

Tra gli ospiti, lo scrittore Paolo Cognetti, il Presidente del CONI Lombardia Marco Riva, il presidente del comitato paralimpico lombardo Pierangelo Santelli, Rosyta Perri direttrice di SIMICO (Società Infrastrutture MilanoCortina), il Sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia Lara Magoni, il Presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, l’assessore allo Sport Turismo e Giovani del Comune di Milano Martina Riva, la Presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto, l’oro olimpico e due volte Campione del Mondo di pallavolo Andrea Zorzi.

Presiede il capogruppo PD in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino e partecipano il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono, la segretaria regionale Silvia Roggiani, l’eurodeputata Alessandra Moretti, i consiglieri regionali Gian Mario Fragomeli e Jacopo Scandella.

(2 febbraio 2024)

