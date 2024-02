Piloni (Pd):  La Regione garantisca il codice STP ai richiedenti asili in tutte le province,  a tutela della salute individuale e pubblica

“La Regione garantisca il codice STP (Straniero temporaneamente presente) ai richiedenti asili in tutte le province, a tutela della salute individuale e pubblica”. A chiederlo è il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni, che oggi in aula ha presentato un’ interrogazione in merito.

“I richiedenti asilo – afferma Piloni – una volta presentata domanda alla Questura, entrano nello stato di persone in attesa di iscrizione al sistema sanitario e di conseguenza non ricevono il tesserino STP, come invece accade ai cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Senza il tesserino si trovano privi delle cure ambulatoriali urgenti o essenziali, delle cure per malattia e infortunio e dei programmi di medicina preventiva, il che comporta un pericolo per la salute individuale, ma anche per la sicurezza della comunità”.

“L’assessore Bertolaso – continua Piloni – ha dichiarato che ai richiedenti asilo sono assicurate le cure, ma questo in realtà non accade in tutti i territori. In alcune Asst non viene rilasciato nessun tesserino utile a ricevere le cure necessarie. Abbiamo quindi portato la questione in consiglio regionale per chiedere alla Regione di intervenire per verificare la situazione in ogni Asst e uniformarne il comportamento, ottenendo la disponibilità dell’assessore Bertolaso. Abbiamo chiesto infine che sia garantito a tutti i richiedenti asilo il tesserino STP, come è già stato fatto nel 2022 per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra”.

(6 febbraio 2024)

