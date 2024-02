Protesta Agricoltori, Carra e Piloni (PD): “Fratelli d’Italia la smetta di prenderli in giro”

“Gli esponenti di Fratelli d’Italia la devono smettere di prendere in giro gli agricoltori, che sono persone serie e rispettabili e non meritano questo trattamento cialtronesco. Se c’è un soggetto che sta mandando a picco il settore agricolo è proprio la destra, in particolare modo FdI. Ci sono due cose da fare subito: rimuovere il commissario all’agricoltura, il polacco Janusz Wojciechowski che, per inciso, è un esponente del gruppo dei conservatori di cui Meloni è presidente. Ripristinare tutti i soldi tagliati agli agricoltori dalla finanziaria del governo Meloni, che sono agevolazioni fiscali e misure di sostegno introdotte dal ministro Maurizio Martina, del Pd. Ci riferiamo all’abolizione dell’esenzione Irpef, allo stop dell’esenzione contributiva per gli agricoltori under 40, alla rivalutazione delle rendite catastali in senso peggiorativo, all’esclusione dalle agevolazioni del reddito agricolo di quelle provenienti dai canoni delle rinnovabili e all’assicurazione obbligatoria a carico degli agricoltori per gli eventi meteorologici estremi. L’inasprimento delle tasse a carico degli agricoltori è responsabilità del ministro Lollobrigida e dell’intero governo Meloni. Infine, chiediamo che domani in Consiglio regionale si approvi la nostra mozione che prevede lo stanziamento immediato di 30 milioni di euro per il sostegno al credito dei produttori di latte e di carne, che sono i settori centrali del nostro sistema agricolo, e di assumere mercoledì, in occasione dell’audizione dei manifestanti in commissione agricoltura, le proposte che verranno avanzate, ma non a parole, come la destra è solita fare. È bene ricordare a proposito che il tavolo carne e il tavolo latte, istituiti dall’assessorato regionale all’agricoltura Alessandro Beduschi, anch’egli di Fratelli d’Italia, sono un totale fallimento, un disastro che dimostra l’incapacità assoluta di affrontare i temi del comparto agricolo da parte della destra.”

Lo dichiarano i consiglieri regionali del Partito Democratico Marco Carra e Matteo Piloni.

(6 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...