Carlotta Vagnoli “Le solite stronze”, al Teatro Carcano

Per la rassegna Follow the Monday, i lunedì per pensare e dialogare del Teatro Carcano di Milano, lunedì 4 marzo alle ore 20.30 è la volta della scrittrice, femminista intersezionale, attivista per i diritti delle donne e contro la violenza di genere Carlotta Vagnoli con Le solite stronze, un monologo inedito che sintetizza il suo punto di vista sul ruolo delle donne nella società attuale, e di come chi non corrisponde allo stereotipo della brava donna “angelo del focolare” sia tacciata di essere una stronza. In un mondo fatto a misura d’uomo, anche essere una stronza diventa una questione di sopravvivenza.

L’evento è sold out.

Carlotta Vagnoli ha iniziato a scrivere come sex columnist per «GQ» e «Playboy» e oggi usa i social per divulgare temi riguardanti il linguaggio, la violenza, gli stereotipi. Dal 2017 tiene lezioni nelle scuole medie e superiori d’Italia per avvicinare studenti e studentesse al tema del consenso e fare prevenzione. Il suo motto è “Fate rumore!”. Nel 2021 ha pubblicato due libri: Maledetta sfortuna (Fabbri Editore) e l’ebook Poverine (Einaudi). Del 2022 il suo ultimo libro, Memoria delle mie puttane allegre, pubblicato da Marsilio. Dal 2022 è speaker per Il mondo nuovo di Radio1 Rai e conduttrice del format “Basement Café”. Da fine 2023 collabora con Netflix per il lancio della serie Adorazione tratto dall’omonimo libro scritto da Alice Urciolo.

(4 marzo 2024)

