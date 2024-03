Made4Art presenta “armonie”, dal 21 marzo al 3 aprile

Made4Art è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, un progetto espositivo a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni che ha avuto origine dal dialogo fra le produzioni artistiche di tre dei suoi autori di punta e maggiormente rappresentativi – Alessandra Angelini, Sergio Armaroli e Andrea Tirindelli – che hanno interpretato il tema proposto ricorrendo a linguaggi artistici differenti, grafica, pittura e fotografia.

Se nelle opere realizzate tramite xilografia, acquerello e foglia oro su carta di Alessandra Angelini appartenenti al ciclo Dreaming a rainbow (2022) il colore con le sue mutazioni è sempre protagonista come messaggio di positività da trasmettere all’osservatore, nelle tele dipinte da Sergio Armaroli in acrilico – talvolta come tecniche miste – della serie Quadri di transizione (2019 – 2022) la componente cromatica si fa fluido e multiforme veicolo per trasportare pensieri, interrogativi e impressioni in una descrizione personale della realtà; ad essi fanno da contraltare i lavori fotografici stampati su carta fine art di Andrea Tirindelli della serie Indicibile (2018 – 2020), dalle tinte più scure e decise, che documentano le tracce dello scorrere del tempo sui muri delle nostre città, composizioni effimere e senza autore che l’occhio ha saputo cogliere e l’obiettivo fermare per sempre rappresentando visivamente stati inconsci d’interiorità impossibili da definire attraverso le parole.

Il linguaggio dell’astrazione, talvolta con rimandi di carattere informale oppure concettuale, diventa per i tre artisti strumento d’indagine interiore e del mondo esterno, nella costante ricerca dell’armonia che scorre sotto le incessanti evoluzioni del visibile.

ARMONIE è visitabile dal 21 marzo al 3 aprile 2024 con opening giovedì 21 marzo dalle ore 18 alle 20; per gli altri giorni apertura al pubblico dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18.

Alessandra Angelini, Sergio Armaroli, Andrea Tirindelli

ARMONIE a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

MADE4ART Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

21 marzo – 3 aprile 2024

opening giovedì 21 marzo ore 18 – 20

(11 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...