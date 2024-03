Per Rozza (PD) “la Destra strumentalizza le Forze dell’Ordine”

“Noi siamo dalla parte delle forze dell’ordine, di chi tutti i giorni svolge un compito tanto delicato e importante per la vita democratica. Proprio per questo abbiamo la libertà di poter criticare chi sbaglia, come è avvenuto a Pisa. Ma la cosa grave è che la destra abbia deciso di strumentalizzare le forze dell’ordine, tirandole dentro la campagna elettorale. Questo in un Paese serio e democratico non deve avvenire. Ed è sintomatico che lo facciano forze politiche che non dicono una parola quando gli agenti vengono attaccati e insultati dalle tifoserie di calcio, come se in quel caso fosse tutto normale.”

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza dopo la discussione e approvazione a maggioranza, oggi in Consiglio regionale, di una mozione del consigliere Carlo Caparini che, mettendo insieme i fatti di Pisa, Torino e di via Padova a Milano, esprime “solidarietà a tutte le forze dell’ordine indistintamente”, stigmatizzando il comportamento dei manifestanti, compresi i ragazzini di Pisa.

(12 marzo 2024)

