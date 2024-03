A Brescia “Le ragazze stanno bene”, un incontro sulla violenza di genere sulle adolescenti

Mercoledì 27 marzo 2024, nella Sala Danze del Mo.Ca di via Moretto 78 a Brescia si è tenuto l’incontro “Le ragazze stanno bene?”, durante il quale è stato affrontato il tema della violenza di genere durante l’adolescenza, a partire dal rapporto omonimo realizzato da Save the Children. All’evento erano presenti l’assessora alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Brescia Anna Frattini e la responsabile dell’Ufficio Policy and Law per i programmi nazionali di Save the Children Italia Antonella Inverno.

Ha moderato la serata Giulia Cuter autrice, insieme a Giulia Perona, del libro “Le ragazze stanno bene”, edito da HarperCollins Italia nel 2020, e di “Senza rossetto”, un podcast e una newsletter per raccontare le donne, ieri e oggi.

(28 marzo 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...