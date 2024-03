Mafia, Majorino (PD): In Lombardia preoccupante sottovalutazione del fenomeno delle infiltrazioni”

di Redazione Politica

Il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino in merito alle accuse di associazione mafiosa al responsabile dei Lavori pubblici del comune di Limbiate ha rilasciato la seguente dichiarazione: “In Lombardia ancora una volta si è gravemente sottovalutato il fenomeno delle infiltrazioni mafiose. Ha ragione la nostra segretaria regionale Silvia Roggiani”.

“Dico di più” continua Majorino “da più parti c’è un assordante silenzio in merito a quello che sarebbe stato il ruolo di figure chiave nella vita di Matteo Messina Denaro. Non può che allarmare in questo quadro l’arresto del responsabile dei lavori pubblici del comune di Limbiate”.

(28 marzo 2024)

