Al Teatro Carcano Giovanna Botteri e Lella Costa con “Storie”

Per la rassegna Follow the Monday, i lunedì per pensare e dialogare del Teatro Carcano di Milano, lunedì 15 aprile alle ore 20.30 è la volta di due audaci sguardi femminili, quello di Lella Costa, attrice e direttrice artistica del nostro teatro, e quello di Giovanna Botteri, giornalista. Insieme rievocheranno con ironia “Storie” di giornalismo e di vita.

Attrice, scrittrice e doppiatrice italiana, artista unica nel suo genere, Lella Costa è uno dei pilastri del mondo dello spettacolo e della cultura per la sua capacità di declinare in modo sempre pertinente i temi sociali. Giovanna Botteri si definisce “giornalista del servizio pubblico, mamma, triestina, inviata di guerra, corrispondente da tre continenti, nuotatrice, giocatrice di briscola e tresette”. Ha raccontato i principali avvenimenti internazionali in qualità di inviata speciale: dalla rivoluzione in Romania, alle guerre in Bosnia e Kosovo, sino al G8 di Genova e all’occupazione statunitense in Iraq. Per i suoi servizi da Baghdad ha vinto il Premio Ilaria Alpi e il Premio Saint Vincent.

(8 aprile 2024)

