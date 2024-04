Torna a Milano il Festival Internazionale dell’Antimafia, da giovedì 11 a sabato 13 aprile 2024

Dopo il successo della prima edizione, torna a Milano “L’impegno di TUTTI – Festival Internazionale dell’Antimafia”. La 2° edizione si terrà da giovedì 11 a sabato 13 aprile sempre a Milano, presso Anteo Palazzo del Cinema, partner anche per quest’anno della manifestazione.

Patrocinato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, il Festival può contare nuovamente sul fondamentale sostegno di Fondazione Cariplo e su quello di una platea di 165 sostenitori, grazie ai quali in due mesi abbiamo raccolto più di 5.400 euro (chiunque voglia, può donare anche solo 2 euro qui). Confermati anche i media partner della scorsa edizione: IlFattoQuotidiano.it, testata giornalistica online diretta da Peter Gomez, e RaiPlay Sound, la piattaforma multimediale dedicata all’offerta radiofonica della Rai.

Il Programma della 2° edizione

Il Programma della II edizione del Festival Internazionale dell’Antimafia è composto, come nell’edizione 2023, da 14 panel, suddivisi in 4 Sessioni. L’accesso a tutti i panel è ad ingresso gratuito previa registrazione tramite i moduli disponibili sul sito del Festival (uno per singoli, l’altro per le classi delle scuole, dalla 3° media in su). Qui i dettagli del programma.istico del Festival.

Il Festival è promosso da WikiMafia – Libera Enciclopedia sulle Mafie ed è interamente organizzato dai volontari dell’enciclopedia. Direttore Artistico è Pierpaolo Farina, sociologo e ideatore di WikiMafia. I materiali per la stampa insieme al modulo di accredito per giornalisti sono disponibili qui. Per contattare l’organizzazione per ulteriori informazioni oppure per chi fosse interessato a sostenere il Festival con la propria azienda, si può usare questo modulo oppure scrivere a info@festivalantimafia.org.

(8 aprile 2024)

