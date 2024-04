Milano è Memoria. Festa per Gillo Dorfles e Guido Lopez

di Redazione Milano

Domani, venerdì 12 aprile, alle ore 15.30 in piazza Lavater, l’assessore alla Casa e Piano quartieri, Pierfrancesco Maran, parteciperà allo scoprimento della targa per ricordare il critico d’arte e filosofo Gillo Dorfles e il giornalista e scrittore Guido Lopez, entrambi di origini ebraiche. A seguire, giochi di una volta nel piazzale con l’Associazione Genitori Stoppani e i nonni del quartiere organizzati dal Municipio 3.

Amici e vicini di casa condivisero l’amore per la cultura, di cui i due furono indiscussi protagonisti, e l’amore per il loro quartiere dove vissero fino alla morte. La città li onora ponendo una targa nel luogo che li vide spesso insieme e con altre iniziative, alcune delle quali realizzate in collaborazione con il Memoriale della Shoah.

Il programma

Guido Lopez in mano 1924-2024. Mostra dedicata al centenario della nascita. Inaugurazione 11 aprile ore 18.30 presso Memoriale della Shoah – piazza Safra 1;

Gillo e Guido allo specchio. Incontro racconto dei due personaggi protagonisti della cultura milanese. Il 12 aprile alle ore 18 nella sede del Municipio 3 in via Sansovino, 9. Partecipano Lorenzo Strick Lievers, Wilma Viganò, Fabio Lopez, Caterina Antola, Anna Bandettini, Ermanno Arslan e Aldo Colonetti;

Fàlfal. Essere ebrei è difficile, pericoloso, ma stimolante. Presentazione del volumetto prodotto da Ugo Mursia Editore per il centenario di Guido Lopez. Il 15 aprile alle ore 18.30 presso il Memoriale della Shoah. Fàlfal è una grottesca fantasia attorno al tema dell’antisemitismo. Un racconto inedito e i carteggi con Edith Bruck e Primo Levi. Con Rosario Tedesco (Attore e drammaturgo), Alberto Cavaglion e Fabio Lopez Nunes. Proiezione di video e pillole di memoria sulla vita e l’opera di Guido Lopez.

(11 aprile 2024)

