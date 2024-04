Massimo Gramellini al Teatro Carcano il 29 aprile

di Redazione Cultura

Per la rassegna Follow the Monday, i lunedì per pensare e dialogare del Teatro Carcano di Milano, lunedì 29 aprile alle ore 20.30 è la volta di Massimo Gramellini, giornalista de “Il Corriere della Sera” e scrittore, cura la rubrica “7 di cuori” sull’inserto settimanale “7-Sette”. Le sue risposte acute, garbate, dirette, sono diventate un cult del genere.

Ai Follow The Monday del Teatro Carcano ha deciso di portare L’amore è il perché, la sua personale rilettura del manuale di educazione sentimentale che gli ha cambiato la vita: il Simposio di Platone, l’opera per eccellenza sull’amore.

“Cosa cerca di dire, anche all’uomo moderno, il genio di Platone? Una cosa semplice e formidabile: soltanto chi ama crea. Non importa l’oggetto verso cui si dirige l’energia creativa. Uno può amare una persona, un sogno, un ideale. Ma è veramente vivo soltanto se, e soltanto finché, ama qualcuno o qualcosa”.

(25 aprile 2024)

