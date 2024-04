Majorino (PD), 25 aprile: “Antifascismo e Resistenza valori attualissimi, straordinaria giornata”

di Redazione Politica

“Il 25 aprile è sempre una straordinaria giornata, la più importante del Paese. Anche quest’anno a Milano in tantissime e tantissimi siamo scesi in piazza per i valori dell’antifascismo e della Resistenza. Valori attualissimi che dobbiamo portare avanti ogni giorno, in ogni luogo e in ogni istituzione, specialmente in tempi nei quali da destra soffia un vento revisionista”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia, a margine della manifestazione per la Festa della Liberazione, oggi a Milano.

(25 aprile 2024)

