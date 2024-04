Pio Albergo Trivulzio-Majorino e Rozza (Pd): “Nessun Piano di sviluppo e nessun impegno economico dalla Regione. Resta il rischio di speculazione sul patrimonio di edilizia popolare”

di Redazione Politica

Dalla Regione nessun impegno per il rilancio del Pio Albergo Trivulzio (Pat). Il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino e la consigliera Carmela Rozza commentano così l’audizione congiunta della Commissione sanità e della Commissione casa che si è tenuta oggi in consiglio con il commissario straordinario Franco Tronca e l’assessore alla Sanità Guido Bertolaso.

“L’audizione- afferma Majorino – ha confermato le nostre preoccupazioni. Manca ad oggi un Piano di sviluppo e da parte della Regione c’è una totale assenza di responsabilità, mentre manca un impegno economico sui servizi sanitari e sociosanitari. Sembra essersi smarrito anche il progetto di sinergia con il Golgi Redaelli, che negli scorsi anni sembrava poter essere il fulcro del rilancio del Pat”.

“Resta – afferma Rozza- il rischio di speculazione sul patrimonio immobiliare del Trivulzio. E’ assolutamente lecito valorizzare il patrimonio di pregio, ma non gli alloggi di edilizia economico popolare che rispondono all’enorme domanda di case a prezzi accessibili di cui c’è una gravissima carenza nell’area metropolitana milanese. Non si possono sfrattare le famiglie a reddito medio basso e ad oggi il pericolo non è affatto scongiurato”.

(23 aprile 2024)

