Nasce il 28 aprile Forza Nord, corrente federalista degli ex-leghisti ora in Forza Italia

di G.G.

Dunque vediamo come stritolare Salvini ormai inviso anche a se stesso: prima tappa una nuova allegra brigata federalista post-leghista anti-salviniana che stritoli il capitone da destra e da destra: insomma il verde leghista è tornato. Dentro Forza Italia. Appuntamento per domenica 28 aprile alle 10.30 a Sesto San Giovanni al Grande Hotel Villa Torretta, come riportato da Affari Italiani.

Forza Nord è la nuova corrente federalista degli ex leghisti passati in Forza Italia. C’è anche Toni Iwobi, nigeriano e primo senatore afro-italiano della storia del nostro paese. E farà a relatore, ci sarà Luca Bona, novarese, cacciato dalla Lega nel 2016 e ora candidato alle Regionali con il partito di Tajani e prevediamo un gongolante Flavio Tosi, già Sindaco di Verona che in qualche modo Luca Zaia tocca pur sostituirlo alla Regione Veneto, insieme a molti big del lombardo-veneto che di Salvini non ne posso più e non ne hanno fatto mistero.

Forza Italia vive e lotta, e vuole superare Salvini alle Europee. Mica si può essere contro a priori a una forza politica che vuole prendere più voti di Salvini. Almeno una lontanissima parvenza di programma elettorale ce l’ha.

(12 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...