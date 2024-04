Salvini starebbe per candidare Vannacci, i leghisti fingono di non volerlo al grido di “Non lo voto”

Parrebbe ormai certa la candidatura di Vannacci, dal nord al sud e dall’Alpi alle Piramidi, in ogni collegio, con Salvini disposto a tutto pur di limitare i danni alle Europee di giugno anche ad agitare una Lega già sufficientemente agitata. Dopo i saggi consigli di Bossi rimandati al mittente da un Salvini col coltello tra i denti ma dai toni flautati, è il momento dell’ex ministro Centinaio che tuona, a “Un Giorno da Pecora”: “Se Vannacci sarà candidato non lo voterò, voterò un altro candidato”.

Infatti un candidato che si presenta in tutte le circoscrizioni (o quasi)per essere eletto ha certamente bisogno del voto di Centinaio, lo capisce anche un bambino. Ma è un dettaglio.

Insomma la Lega è sempre la Lega di Salvini, nonostante i leghisti o forse proprio grazie ai leghisti, anche a quelli che voterebbero soltanto “chi ha una storia dentro il partito”, persino quelli come Massimiliano Romeo che in tanti danno per scettico, che non è proprio essere contrario. Matteo Salvini sarebbe molto determinato ad avere il generale che definiscono anche scrittore in quasi tutte le circoscrizioni e quelli che sono contrari, pur riconoscendosi tra i contrari si affrettano non sposare il “La Lega ha bisogno di un nuovo leader” che Bossi ha lanciato col lanciafiamme nei giorni scorsi.

Salvini farà così l’ennesima mossa azzardata della sua carriera: candidando Vannacci zittisce Crosetto, imbarazza Meloni e seppellisce Bossi. Poi affronterà il congresso della Lega.

(15 aprile 2024)

