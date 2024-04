Sanità- Fragomeli (Pd): dal Governo Meloni nessuna certezza sui tagli dei fondi per  la sicurezza antisismica negli ospedali in Lombardia

di Redazione Politica

Dal Governo Meloni nessuna certezza sui tagli dei fondi per la sicurezza antisismica negli ospedali in Lombardia. Il consigliere regionale del Pd Gian Mario Fragomeli commenta cosi la risposta data oggi dall’assessore Bertolaso in Commissione Pnrr sul tema.

“Bertolaso – afferma Fragomeli – oggi ci ha mostrato, ma non consegnato, un elenco di opere per 1 miliardo e mezzo destinate all’ edilizia sanitaria. Ora dovremo verificare quante di queste opere sono finanziate dal PNRR, in particolare quelle legate ad interventi antisismici negli ospedali. Resta il fatto che ad oggi l’assessore non è stato in grado di confermare o negare i tagli paventati nella Conferenza delle Regioni. L’unica garanzia è che in caso di eventuali tagli la Regione coprirebbe gli interventi con risorse proprie. Pertanto dal Governo Meloni per ora solo incertezze sulla Sanità pubblica”.

(15 aprile 2024)

