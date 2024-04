Inchiesta sulle torture al Beccaria, ci sono immagini

Il quotidiano Repubblica ha reso note alcune delle immagini che ritraggono gli agenti del Beccaria prendere a pugni e calci un quindicenne. Le immagini di cui pubblicheremo solo un dettaglio rimandandovi, per il resto, al quotidiano di Maurizio Molinari, testimoniano la brutalità degli agenti nei confronti dei minori reclusi, ma sono anche un chiarissimo segnale delle condizioni di invivibilità che si respira alle interno delle carceri italiane.

L’articolo a corredo delle immagini scende nei dettagli e nelle carte dell’accusa, descrivendo altre immagini e altri accadimenti interni al Beccaria dove, non sarà mai detto con troppa enfasi, nulla di simile dovrà mai accadere di nuovo. Certamente affinché non si ripeta, occorre qualcosa che non sia la solita bacchetta magica di cui in questo paese tanto ci riempiamo la bocca, ma qualcosa in più.

(29 aprile 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata





















Mi piace: Mi piace Caricamento...