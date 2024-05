Elezioni Europee. Incontri nei municipi milanesi per conoscere l’UE e le sue istituzioni

Proseguono i talk formativi e informativi rivolti ai giovani, che fanno tappa nei nove Municipi, nell’ambito del progetto “Vivo a Milano e Voto l’Europa”. Lunedì 13 maggio, alle ore 18.30 presso lo spazio Baroni 85, in via Costantino Baroni 85 (Municipio 5), si terrà l’evento dal titolo “Come l’Unione europea incide sulla nostra vita di cittadini”. Martedì 14, invece, appuntamento nel Municipio 8 in via Alex Visconti 24 con il talk “Il Parlamento europeo: come funziona e su che cosa decide”.

Entrambi gli eventi, a cui parteciperanno professori dell’Università Bocconi e rappresentanti dell’Amministrazione, sono gratuiti e aperti a tutte e tutti i cittadini.

(12 maggio 2024)

