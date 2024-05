Alessia Pifferi condannata all’ergastolo

di Redazione Milano

Alessia Pifferi è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, morta di stenti a 18 mesi dopo che la madre l’aveva lasciata da sola in casa dal 14 al 20 luglio di due anni fa.

La decisione della corte è arrivata dopo appena tre ore di camera di consiglio ed è il primo verdetto di una vicenda sconcertante ha scosso un’intera nazione. Durante la lettura Pifferi è rimasta impassibile. L’accusa, con il pm Francesco De Tommasi, aveva chiesto il fine pena mai, scrive Repubblica, senza alcun beneficio; l’avvocata Alessia Pontenani aveva chiesto invece l’assoluzione di Pifferi o la condanna per abbandono di minore, morta in conseguenza di altro reato. Le motivazioni saranno note entro 90 giorni. Scontato il ricorso in appello.

Lapidarie madre e sorella di Pifferi: “Decisione giusta, deve pagare”

