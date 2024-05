Maltempo. Ancora allerta gialla fino alla mezzanotte

A causa del permanere di un’area di tempo instabile il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idrico fino alla mezzanotte di, venerdì 17 maggio.

Il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

(17 maggio 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata

















Mi piace: Mi piace Caricamento...