Polizia Locale. Scommesse con il gioco delle tre carte al castello Sforzesco: cinque arrestati

Nei giorni scorsi gli agenti del Gruppo operativo anticontraffazione (Goac) della Polizia locale hanno arrestato in flagranza di reato cinque persone di origine slava per furto con strappo pluriaggravato ai danni di un’anziana coppia di turisti americani.

I cinque, già identificati e denunciati per truffa per episodi precedenti a questo, avevano organizzato in piazza del Cannone una illecita raccolta di scommesse sul gioco delle tre carte e avevano adescato la coppia di americani inducendoli a partecipare.

Al momento di pagare la scommessa i due erano stati accerchiati e derubati dagli scommettitori; indifferenti all’invalidità del marito, il denaro era stato strappato dalle mani della donna. Le vittime solo dopo pochi minuti erano riuscite ad allontanarsi dal gruppo in direzione del parco dove erano stati raggiunti dagli agenti della Polizia locale che nel frattempo avevano osservato la scena, pronti a intervenire e ad arrestare i responsabili.

Al termine del rito per direttissima il giudice ha disposto il divieto di dimora nella Regione Lombardia per tutti i responsabili.

(21 maggio 2024)

