Dl Salvacasa, per Pierfrancesco Majorino: “Morelli non pensi di produrre pasticci sulla pelle di Milano”

di Redazione Politica

“Il sottosegretario Morelli non pensi di produrre pasticci sulla pelle della città di Milano e a favore di qualche singolo costruttore. Un conto sono interventi che mettano ordine ad un quadro oggettivamente molto caotico, altra cosa sono azioni che premino interessi molto, molto particolari. Milano non ha bisogno di essere “salvata”, è un termine che porta fuori strada. Servono semmai azioni dal Governo per affrontare temi enormi e rimossi volutamente, come quello costituito da migliaia di case popolari vuote, la grande maggioranza di proprietà regionale, e da riqualificare per aiutare chi non ce la fa”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, responsabile nazionale casa del Partito democratico e capogruppo in Regione Lombardia in risposta alle dichiarazioni sul DL “salva casa” del sottosegretario Alessandro Morelli.

(24 maggio 2024)

