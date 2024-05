A Milano, “Metalkymist: Forged from Dreams”, progetto artistico di Steve Hubback a cura di Sergio Armaroli e Steve Piccolo dal 4 giugno

di Redazione Cultura

Per la mostra “Metalkymist: Forged from Dreams” presso Erratum di Milano, Steve Hubback presenta nuove creazioni in bronzo, alluminio e acciaio inossidabile. Tra queste, una campana di bronzo a forma di foglia di quercia e una conchiglia rotante, una scultura sonora e una scultura speciale a forma di gong, entrambe forgiate in acciaio inossidabile, oltre a un mobile e ad alcune opere sonore uniche in alluminio.

Il suo processo di lavoro richiede tempo e un’intensa concentrazione, lavorando con il fuoco e le incudini per generare un flusso di energia in cui possa emergere la creatività. Le sue creazioni sonore sono state suonate da alcuni dei migliori musicisti del mondo, tra cui: Paolo Vinaccia, Paul Clarvis, Dame Evelyn Glennie, Magnus Ostrum, Joe Lovano, Andrea Centazzo e Marilyn Mazur. Quando Steve Hubback si esibisce, usa solo i suoi strumenti unici. Hollywood ha utilizzato i suoi suoni distintivi in molte colonne sonore, come “State of Play” con Helen Mirren e Russell Crowe.

Le sue sculture, i suoi mobiles e le sue opere sonore sono state esposte in Islanda, Norvegia, Danimarca, Germania, Repubblica Ceca, Italia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Spazio di ascolto e sperimentazione, ERRATUM si presenta al pubblico come un laboratorio di idee dove la contaminazione tra le arti e il loro incontro con la musica porta a risultati inaspettati proponendosi come punto di riferimento per creativi, musicisti, poeti e artisti.

Curata da Oxana Maleeva, Rabotaroom è una galleria di ricerca nell’ambito dell’arte contemporanea e del design, le cui ambizioni si estendono ben oltre i confini del semplice spazio espositivo, per produrre nuove opere e concetti innovativi.



ERRATUM

Erratum: what is the place for sound art?

Viale Andrea Doria 20, Milano

4 giugno 2024, ore 19 / 4 June 2024, 7 pm

Mostra di sculture sonore / Exhibition of sound sculptures

Rabotaroom

Via Sansovino 27, Milano

5 giugno 2024, ore 21 / 5 June 2024, 9 pm

Concerto / Performance

Steve Hubback con / with

Steve Piccolo & Sergio Armaroli

special guest

Francesca Gemmo, grand piano

(27 maggio 2024)

