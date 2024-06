Majorino (Pd):  “Per il sindaco di destra i valori della Festa della Repubblica non contano nulla”

A Cormano la giunta comunale di destra ha annullato le celebrazioni del 2 giugno. “E’ davvero incredibile.- commenta il capogruppo del Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino – Evidentemente la giunta e il sindaco uscente di destra pensano che i valori che si celebrano con la Festa della Repubblica non li debbano riguardare. Per noi contano, e molto, e per questo sosteniamo il presidio di protesta che sarà tenuto domani mattina dall’Anpi provinciale”.

(2 giugno 2024)

