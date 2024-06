Allerta temporali. Attivo il COC possibili forti piogge e vento, soprattutto in serata

A seguito della diramazione dell’allerta arancione moderata per rischio temporali (oltre che di un’allerta gialla ordinaria per rischio idrogeologico) a partire da questo pomeriggio e fino alla mezzanotte, si è riunita l’Ucl, l’Unita di crisi locale del Comune di Milano con la partecipazione dell’Autorità di Protezione civile e delle Direzioni interessate, per esaminare la situazione e coordinare le azioni da intraprendere.

I fenomeni temporaleschi potrebbero intensificarsi, con forti piogge e vento, soprattutto in serata. I cittadini e le cittadine sono invitati a non sostare in parchi e giardini, e comunque sotto gli alberi e nelle loro vicinanze, oltre che nei pressi di cantieri, dehors e tende. Importante anche non sostare nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro e in prossimità dei sottopassi, e provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che potrebbero venire spostati dalle intemperie.

Si invita a prestare la massima attenzione alle comunicazioni che saranno eventualmente diffuse nelle prossime ore dell’Autorità di Protezione civile del Comune di Milano.

Resta sempre attivo, per il coordinamento degli interventi, il Centro operativo comunale (COC).

(9 giugno 2024)

