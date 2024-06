Quelli che vanno in televisione a dire siamo il terzo partito d’Italia, ma a Milano cadono al 6,14% e non lo dicono

di P.M.M.

Verrebbe da dire che il governo giallo-verde, quello con Conte che sottoscriveva ogni desiderio salviniano e poi ha fatto il contrario con il governo successivo detto giallo-rosso (e di rosso aveva pochissimo – non sia stato quel gran trionfo. Perché la Lega di Salvini viaggia a Milano al 6,14% oltre 21 punti sotto il risultato del 2019, settima tra i partiti più votati. Sotto la Lega proprio quel M5S che aveva sposato il matrimonio innaturale dietro la spinta di Luigi Di Maio quello che doveva eliminare la povertà dall’Italia e con il quale l’Italia ha politicamente già fatto i conti eliminandolo dagli eletti.

Verrebbe da dire che l’esperimento giallo-verde, a vederne gli effetti, racchiudeva in sé il germe del fallimento culminato nell’elezione del Vannacci che molti hanno votato “per le sue idee”, dove le abbiano ascoltate queste “idee” che sono slogan e basta non è dato saperlo. Ma siamo un paese fatto così.

Essendo il mondo fatto a scale, e la politica di crescite e ribaltoni e pendii scoscesi e poi nuove risalite, non stupisce ciò che succede alla Lega – se fossimo un paese normale si direbbe che forse abbiamo capito qualcosa – così come non succede che dopo che Salvini ha rosicchiato da destra i voti al M5S ora sia FdI a cannibalizzare Salvini, come è nell’ordine delle cose. Non stupisce nemmeno che Salvini vada in televisione a raccontarsi come terzo partito d’Italia quando è il quinto, e nasconda il cataclisma che sta avvenendo in Lombardia e a Milano, la sua città da dove la sua carriera politica è cominciata (da comunista antiproibizionista).

(12 giugno 2024)

