Majorino (PD): “La destra si fa la guerra sulla Sanità. Fontana spieghi”

di Redazione Politica

“In Regione comanda una coalizione di dilettanti allo sbaraglio che si fa la guerra sulla sanità e la salute dei lombardi è sempre più messa a rischio da forze politiche impegnate esclusivamente a salvaguardare gli interessi di alcuni gruppi della sanità privata e non ad affrontare concretamente le scelte che possano rilanciare il servizio sanitario regionale. In questo quadro non ci stupisce il conflitto di oggi che segue altri incidenti avvenuti in giunta nei mesi scorsi. Già nella seduta di domani chiederemo al presidente Fontana e alla Giunta di spiegare ai lombardi che cosa sta realmente accadendo.”

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale PD alla notizia della spaccatura avvenuta oggi in giunta regionale tra il partito di maggioranza relativa, Fratelli d’Italia, e il resto del centrodestra su una delibera in materia sanitaria.

(9 settembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata