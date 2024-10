In Regione Lombardia FdI, Lega e FI impediscono la discussione per le dimissioni di Vittorio Feltri. La denuncia del PD

di Redazione Politica

“Io credo che la destra abbia fatto una pessima figura, perché non si può accettare il fatto che un rappresentante delle istituzioni dica che va bene quando i ciclisti vengono investiti. Si offende in questo modo la memoria di chi non c’è più. Si offende anche il buon senso. Abbiamo bisogno di politiche che generino più sicurezza sulle strade, non di fare le battutine sulla pelle di chi è rimasto ferito o addirittura ha perso la vita. In questi giorni è stato molto pesante il silenzio da parte di Fratelli d’Italia e anche del presidente Fontana. Io credo che non si possa in alcun modo accettare che un rappresentante delle Istituzioni offenda la memoria di chi ha perso la vita”.

Lo dichiara Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in regione Lombardia e componente della segreteria nazionale dem, dopo che il Consiglio regionale ha bocciato oggi la possibilità di discutere la mozione urgente presentata da Patto Civico, Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e sinistra con cui si chiedeva di condannare le parole del consigliere regionale di FdI Vittorio Feltri, che la scorsa settimana aveva dichiarato di detestare le piste ciclabili e che “i ciclisti mi piacciono solo quando vengono investiti”.

La mozione intendeva chiedere all’assemblea regionali di esprimere condanna per “ogni forma di incitamento alla violenza stradale e prendere le distanze dalle affermazioni del Consigliere Feltri, invitandolo a presentare le proprie dimissioni dalla carica”. Inoltre, il testo intendeva impegnare la giunta Fontana “a potenziare le politiche a tutela della sicurezza stradale con particolare riferimento agli utenti più vulnerabili e maggiormente esposti nel traffico stradale”.

(1 ottobre 2024)

