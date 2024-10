Giulio Cerocchi “ParoleImmagini” a cura di Gigliola Foschi a Made4Art dal 18 ottobre

di Redazione Cultura

Lo spazio Made4Art di Milano è lieto di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Brera, il quartiere dell’arte nel centro di Milano, ParoleImmagini, mostra personale dell’artista fotografo Giulio Cerocchi a cura di Gigliola Foschi.

In esposizione una selezione di opere caratterizzate da un legame inscindibile tra parola e immagine in un allestimento che vede sfumare i confini tra arte, fotografia e scrittura. Le diverse serie di lavori prese in considerazione per questo progetto sono state realizzate in un arco di quasi quindici anni – dal 2009 al 2023 – offrendo uno spaccato dell’articolata produzione artistica di Cerocchi e trasportando l’osservatore in una colta e poetica nuova dimensione. Catalogazioni, correzioni, il ricorso a elementi simbolici e alla contaminazione tra differenti linguaggi, estrapolazioni e connessioni sono alcune delle tecniche che Cerocchi ha sperimentato per abilmente manipolare parole e immagini, fornendo in tal modo nuove interpretazioni del reale e punti di vista inediti da cui osservare noi stessi e il mondo che ci circonda.

Come Gigliola Foschi ha scritto all’interno del testo critico presente nel catalogo della Collana MADE4ART dedicato alla mostra, Giulio Cerocchi ha costruito «una costellazione di opere capaci di coniugare assieme fotografia e installazione, libri e scrittura, parole… Con un corpus di opere estremamente ricco, variegato, ma sempre coerente, Cerocchi rivela la sua vasta conoscenza del linguaggio delle immagini, coniugato con il piacere del fare, del leggere e della scrittura».

ParoleImmagini è accessibile dal 18 al 31 ottobre 2024 con opening venerdì 18 ottobre dalle ore 18 alle 20; i giorni successivi apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, il sabato dalle ore 15 alle 18.



Giulio Cerocchi. ParoleImmagini

a cura di Gigliola Foschi

MADE4ART

Via Ciovasso 17, Milano | Brera District

18 – 31 ottobre 2024

Opening venerdì 18 ottobre ore 18 – 20

Ingresso gratuito

Si invita a verificare sempre sul sito Internet e i social network di MADE4ART

eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso allo spazio.

(6 ottobre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata