MO.CA. Tutti gli eventi dal 3 all’8 dicembre

A pochi giorni dall’Annunciazione, con il Natale ormai alle porte, la frenesia delle corse ai regali e dei brindisi di auguri sembra prendere il sopravvento. Eppure, nel cuore di questo mese di preparativi, MO.CA non perde la sua natura di punto di riferimento culturale e continua a pulsare di vita con una serie di eventi imperdibili. Dalle giornate di orientamento scolastico per i giovani e giovanissimi di MO.CA Orienta, al tradizionale mercatino natalizio dei MakersHub, fino ad arrivare a un ricco programma di mostre che include, tra le altre, la raffinata arte tessile di Elia Flores e la quinta ed ultima mostra di FOCO-Exposing Contemporary Photography. Un mese da non perdere, dove la cultura incontra lo spirito delle festività, offrendo occasioni di riflessione e condivisione per tutti.



Da Martedì 3 a giovedi 5 dicembre

Dalle 10, MO.CA ospita “MO.CA ORIENTA”, un evento dedicato all’orientamento scolastico, pensato per aiutare studenti e famiglie a scoprire l’offerta formativa degli Istituti Secondari di Secondo Grado e dei Centri di Formazione Professionale (CFP). L’iniziativa, curata da Informagiovani Brescia in collaborazione con il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia, l’Ufficio Scolastico Territoriale e il CFP Zanardelli, offre un’occasione unica per conoscere da vicino i percorsi di studio e le possibilità future. Durante l’evento sarà possibile:

Visitare stand dedicati a 13 aree professionali, per esplorare i diversi percorsi formativi.

Confrontarsi con formatori e formatrici pronti a offrire informazioni e consigli.

Accedere allo sportello di orientamento gestito da Informagiovani Brescia, per ricevere supporto nella scelta.

Orari di apertura:

4 dicembre 10 — 13 e 15 — 18

5 dicembre 10 — 13



Venerdì 6 dicembre

Dalle 18:30 al Bar Martha x MO.CA si terrà l’ultimo appuntamento di SpeakyPizza, la rassegna di talk brevi dedicati alla cultura visiva. L’incontro “Plastic Humor” vede protagonista Stefano Colferai, scultore e animatore stop motion, che racconterà come ha sviluppato il suo stile unico e come l’ironia guidi il suo lavoro creativo. Vedremo i riferimenti visivi e le influenze che hanno plasmato il suo senso dell’umorismo e il suo percorso per trasformare la plastilina in personaggi e storie capaci di far sorridere e riflettere.

Speaky Pizza è organizzato da Donatella Alquati e Giorgio Mininno (The Italian Case) insieme ad Alessandro Belussi (Macroera) grazie alla collaborazione di di IDRA Teatro, MO.CA e del locale Martha x MO.CA.

Ingresso gratuito. Prenotazione consigliata.



Sabato 7 dicembre

Alle 18:30 nella Sala Danze e le sale espositive al primo piano, verrà inaugurata la quinta ed ultima mostra degli artisti selezionati per la prima edizione di FOCO – Exposing Contemporary Photography. I lavori proposti in mostra esplorano la dialettica tra memoria e oblio e si interrogano sul ruolo della fotografia come strumento di indagine antropologica e come archivio visivo delle esperienze umane. Le fotografie si presentano non solo come documenti, ma come frammenti di storie di vita più grandi, a metà tra la registrazione oggettiva e l’interpretazione soggettiva, evidenziando la fugacità dell’esperienza visiva e la capacità della fotografia di evocare significati.

Un progetto di MO.CA – Centro per le Nuove Culture, Ma.Co.F – Centro della Fotografia Italiana e Accademia di Belle Arti LABA, con il supporto del Comune di Brescia.

ARTISTI: Sofia Battaglia, Beatrice Burlone, Ilaria Calcinari Ansidei, Davide Ferella, Giulia Gasparini, Luca Lavazza, Chiara Mazzetti, Desirée Prezioso.

Ingresso libero. Qui info e orari.



Domenica 8 dicembre

Dalle 11 si pregusta tutta l’atmosfera natalizia con il MAKERSHUB MARKET, l’appuntamento imperdibile per chi cerca regali unici e fatti con amore! Tra le storiche mura del Palazzo Martinengo Colleoni, sarà possibile vivere una giornata interamente dedicata all’artigianato e alla creatività, con tantissimi espositori che presenteranno le loro creazioni originali perfette per i tuoi regali natalizi, tra cui gioielli, decorazioni, abbigliamento e molto altro.

Inoltre, per chi ama mettere alla prova la propria manualità creativa, c’è l’opportunità di partecipare a workshop, dove poter creare qualcosa di speciale ma unico. Ecco i workshop organizzati per l’occasione:

Microricamo a tema natalizio con Elia Flores Fraile

Ciotola in lana cardata con Playmats

Ghirlande di nodi con Nodo

Calligrafia con il brush con Anna Saleri

Incensi naturali con Elena Zattoni

Saponificazione a freddo con Erbe Sapienti

Ad accompagnare sarà presente la musica del DJ set curato da Marco Bellebono, con ottimi piatti e vini preparati da Mesceria Selvatica. Ingresso gratuito. Workshop ad iscrizione obbligatoria scrivendo a makershub.market@gmail.com.

Dalle ore 15 le Sale Amorini ospiteranno “In Luce”, una mostra che unisce le opere di due artiste italiane, Greta Abeni e Valeria Rizzo, entrambe residenti in Scandinavia. Attraverso il loro stile unico, le artiste esplorano il delicato equilibrio tra luci e ombre dell’anima, offrendo ai visitatori un’esperienza visiva e sensoriale di grande impatto.

Le tele esposte diventano spazi di dialogo tra introspezione e bellezza, con giochi di contrasti cromatici che riflettono le complessità e le sfumature del mondo interiore. I paesaggi nordici, con la loro luce cangiante e le profonde ombre, sono una fonte costante d’ispirazione per entrambe le artiste, che li trasformano in metafore visive per emozioni, desideri e stati d’animo.

Orari mostra: Lun / Dom 15 – 19.

Di seguito una breve carrellata delle esposizioni in corso:

“PATRIE GALERE”, Ma.Co.F. (fino al 22.12)

“FOCO – Exposing Contemporary Photography” Slot 4 (fino al 04.12)

“Nel blu dipinto di blu” di Claudio Amadei, a cura di Carolina Zani (fino al 22.12)

“Stare dietro” di Elia Flores Fraile, a cura di Annalisa Mazziotti (fino al 08.12)



MO.CA – Centro per le nuove culture è un incubatore di progetti innovativi nel campo dell’arte e della cultura contemporanea. Uno spazio pubblico di sperimentazione progettuale e di aggregazione che offre esperienze artistico-culturali e occasioni di crescita professionale. MO.CA ospita 8 associazioni culturali, un ente universitario, due uffici comunali e il progetto Makers Hub, in supporto a giovani imprenditori nel campo dell’innovazione e dell’artigianato. Le attività proposte spaziano da esposizioni d’arte e concerti dal vivo, a rassegne teatrali e musicali, progetti multimediali e programmi di formazione e orientamento per i giovani. MO.CA è un progetto di valorizzazione promosso dal Comune di Brescia, in collaborazione con: Fondazione ASM, Brescia Infrastrutture e le associazioni di categoria Assopadana, Confartigianato, CNA, Associazione Artigiani di Brescia. Informazioni dettagliate sugli orari di apertura di MO.CA e delle varie associazioni presenti sono disponibili sul nostro sito: www.morettocavour.com/info/.

(1 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata