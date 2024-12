Natale 2024. Acceso l’albero dei Giochi Olimpici e Paralimpici in piazza Duomo

Con l’illuminazione dell’albero di Natale in piazza Duomo prendono simbolicamente il via le festività natalizie in città. Oggi pomeriggio alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dell’Amministratore Delegato di Fondazione Milano Cortina 2026 Andrea Varnier e dell’assessora allo Sport Martina Riva si è tenuta la cerimonia dedicata all’accensione dell’Albero dedicato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

Quest’anno il simbolo del Natale milanese è un abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri e impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche. L’abete rosso che adorna piazza Duomo è cresciuto su un declivio nel suo ambiente naturale, una caratteristica che lo rende unico e speciale. Il Consorzio ERSAF Lombardia Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste ha indicato l’esemplare da abbattere rispondendo alle regole e alle esigenze di espiantazione (in fase di installazione, per garantire la stabilità dell’albero durante tutto il periodo di esposizione, è stato necessario inclinarlo leggermente). Insieme alle centinaia di tradizionali sfere natalizie e alle migliaia di luci bianche, a guarnire il maestoso abete, ci sono Tina e Milo, le due tenere Mascotte di Milano Cortina 2026.

Ai piedi dell’albero è riprodotto un villaggio natalizio con attività di intrattenimento realizzate dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto natalizio, Coca-Cola e Samsung.

Accesi anche gli altri alberi di Natale e le luminarie diffusi su tutto il territorio cittadino grazie al supporto degli sponsor. Sono 27 in totale gli abeti e 14 le luminarie che danno forma al “Natale degli Alberi”, il bando promosso dal Comune di Milano.

Ecco dove trovare alberi e luminarie natalizie

Duomo (Fondazione Milano Cortina 2026), Galleria Vittorio Emanuele II, volta dell’Ottagono e altri 8 alberi disposti in tutti i municipi (Dior Parfums); piazza della Scala e luminarie in viale Affori (Motta); piazza San Babila, luminarie in corso Vittorio Emanuele II e in via Santa Rita da Cascia, due alberi in piazza Modotti e via Giacosa (Sephora); piazza Cordusio, luminarie in via Dante e un albero in via dell’innovazione/teatro Arcimboldi (Lego); Galleria del Corso e piazzale Archinto (Victoria’s Secret); piazza San Carlo e piazza Olivetti (Fondazione AIRC con Banco BPM); largo La Foppa e luminarie in via Meda (A2A Life Company); piazza Sempione con pista di pattinaggio e villaggio, luminarie in via Guido d’Arezzo e in via Griffini (Veralab); via Croce Rossa e luminarie in via Imbonati (Emporio Armani); piazza Duca D’Aosta con pista di pattinaggio e luminarie in via Gluck (Grandi Stazioni Retail); piazza Tre Torri e luminarie in via Michelino da Besozzo, piazza Prealpi e via Monte Generoso (City Life Shopping District con Lego Italia); piazza San Fedele e luminarie in viale Fulvio Testi (Prysmian); piazza Gae Aulenti (Portanuova); luminarie in via Broletto e via Pistoia (Banca Investis); luminarie caselli Porta Venezia, corso Buenos Aires e viale Umbria (Enel).

(6 dicembre 2024)

