Majorino (PD): “Tornare a parlare di legge contro l’omotransfobia. Vicinanza per l’aggressione”

“Quanto accaduto questa notte a Milano, in via Santa Rita da Cascia, nel quartiere Barona, non può in alcun modo essere sottovalutato. Al contrario, deve spronarci a fare ancora di più nella battaglia che avevamo già intrapreso nelle piazze e in Parlamento con il Ddl Zan, una proposta di legge giusta e necessaria”. Così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino.

“Esprimo la mia più sincera vicinanza a Ivano e ad Alfredo – continua Majorino -. Non riconoscere le specificità e le aggravanti di un’aggressione omofoba significa chiudere gli occhi davanti alla realtà. In questi momenti tornano alla mente le immagini dei banchi della destra, da dove si applaudiva e festeggiava l’affossamento del Ddl Zan. Torniamo a parlare di una legge contro l’omotransfobia. Il clima sociale che si sta creando in tutto il Paese è ormai insostenibile. E c’è chi sta soffiando sul fuoco…”, conclude il capogruppo.

(22 dicembre 2024)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata