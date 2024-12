La nuova idea meravigliosa di Salvini: Sallusti sindaco di Milano

Sarebbe la nuova idea meravigliosa della coppia di ferro Salvini-Meloni, in ordine di apparizione, mica d’importanza, e vedrebbe la candidatura di Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, già nelle grazie dei berluscones ora omaggiato dall’aureo titolo di biografo ufficiale di Giorgia Meloni, alla poltrona di Sindaco di Milano.

Sallusti dovrebbe essere, da progetto salviniano, di un Sindaco con la “S” maiuscola – perché sono maiuscoli solo se se li sceglie da sé – e non troverebbe contrarietà da parte delle presidente del Consiglio che parla agli italiani di un 2025 “impegnativo” – perché “sarà un gran casino” non sta bene in bocca a lei.

Lo scrive il Corriere che riprende un’indiscrezione de Il Foglio, secondo il quale Sallusti al pari di Maurizio Lupi, rappresenterebbe il profilo ideale per consentire al centrodestra di riprendersi Palazzo Marino.

(24 dicembre 2024)

