Suzzara. Ucciso 79enne

Un agguato teso per uccidere. Vittima un pensionato di 79 anni, Francesco Capuano, che è stato ucciso lunedì mattina nel garage di casa a Suzzara, nel mantovano. L’uomo era sceso nel garage con la figlia, che si trova in via Biolcheria, per prendere l’auto e andare a fare la spesa; quando lei si è allontanata per recuperare qualcosa che aveva dimenticato in casa, il killer ha esploso diversi colpi (probabilmente con un silenziatore) colpendolo alla testa e lasciandolo esanime all’interno dell’auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gonzaga e i Ris di Parma per i rilievi. Le indagini sono state affidate al pm di turno, Elisabetta Favaretti. Dell’assassino nessuna traccia.



(24 dicembre 2024)

