Majorino (PD): “Sulla Sanità ennesima infornata di poltrone senza serio”

“L’ennesima infornata di poltrone senza senso e mai un progetto vero per risolvere il problema delle liste d’attesa che continuano a crescere. La sanità lombarda è sempre di più una semplice questione di potere” così il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, commenta le scelte annunciate oggi dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso in merito alle sostituzioni previste in alcune direzioni generali di Ats e Asst lombarde.

“Ancora una volta – attacca Majorino – Regione Lombardia chiude l’anno con l’ormai consueto giro di poltrone nelle direzioni generali delle ATS, ASST e IRCCS. Ci troviamo di fronte a un’infornata di nomine che, al di là dei nomi, conferma una triste verità: manca un vero progetto per affrontare le priorità del sistema sanitario lombardo”.

“Liste d’attesa infinite, cittadini costretti a ricorrere al privato per accedere a visite ed esami in tempi ragionevoli, personale sanitario sovraccarico: questi sono i problemi che la giunta Fontana dovrebbe affrontare con urgenza. E invece assistiamo a una spartizione senza senso che sicuramente risponde più alle logiche di partito che alle esigenze dei lombardi” conclude l’esponente dem.

(30 dicembre 2024)

