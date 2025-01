Made4Art presenta Sergio Armaroli “Pittura Senz’Aura | AI Pictorial Childhood”, cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

Come prima iniziativa del nuovo anno espositivo, Made4Art è lieta di presentare presso la propria sede in Via Ciovasso 17 a Milano, nel cuore di Brera, Pittura Senz’Aura | AI Pictorial Childhood, mostra personale dell’artista, poeta, musicista e compositore Sergio Armaroli a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni.

All’interno dell’opera di Sergio Armaroli, questa serie rappresenta, in quattordici quadri, una pittura senz’aura, una quasi Pittura assistita dall’intelligenza artificiale e infantilizzata: AI Pictorial Childhood. Di un senso tutto soggettivo dell’opera come esperienza e “puro accidente” dove il dialogo con il programma si articola a partire da un prompt iniziale e generico oltre ogni definizione di carattere stilistico, attraverso un processo di riappropriazione dell’immagine, con un gesto pittorico umano e nascosto.

Tutti i lavori esposti, realizzati in acrilico su tela e delle dimensioni di 40 x 40 cm, sono in parte o totalmente dipinti a mano da Sergio Armaroli. Il disegno di partenza è stato sempre creato con un programma di AI generatore di immagini DALL-E, per poi essere successivamente modificato da parte dell’artista, integrato con segni e campiture colorate ricorrendo all’intervento del computer in qualità di ipotetico bambino-assistente del Pictor Maior.

La mostra è accessibile dal 14 al 23 gennaio 2025 con opening martedì 14 gennaio dalle ore 18 alle 20; apertura al pubblico il lunedì dalle ore 15 alle 18, dal martedì al venerdì dalle ore 10 alle 18, il sabato dalle ore 15 alle 18.

Sergio Armaroli

PITTURA SENZ’AURA | AI Pictorial Childhood

a cura di Elena Amodeo, Vittorio Schieroni

14 – 23 gennaio 2025

Opening martedì 14 gennaio ore 18 – 20

Orari dal 15 gennaio: lunedì 15 – 18, martedì – venerdì 10 – 18, sabato 15 – 18

Ingresso gratuito, su appuntamento

www.made4art.it | info@made4art.it | +39.0223663618

(6 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata