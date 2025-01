“Un bando di Regione Lombardia che sembra disegnato per Elon Musk”, lo afferma il PD Majorino

Il gruppo regionale lombardo del Partito Democratico chiederà di convocare in audizione Aria Spa e la giunta regionale sul bando, annunciato oggi da Regione Lombardia, per l’utilizzo delle reti satellitari per la connessione delle aree non raggiunte dalla connettività veloce via cavo.

Il perché lo spiega il capogruppo Pierfrancesco Majorino: “Sono passate poche ore dalle notizie di un accordo miliardario per l’utilizzo della rete satellitare Starlink, smentite goffamente da Palazzo Chigi ma confermate dal vicepremier Salvini e dallo stesso Elon Musk, e Regione Lombardia annuncia un bando che sembra disegnato sulla società del sodale di Donald Trump. Vogliamo vederci chiaro. La connessione nelle zone non coperte è fondamentale, ma dovrebbe essere garantita dal pubblico, principalmente con la fibra, che è la tecnologia più affidabile e performante. La destra, invece, sembra non vedere l’ora di buttarsi tra le braccia di una società privata, cosa peraltro già vista da queste parti per la sanità, e di farlo con Elon Musk, un personaggio che mischia pericolosamente gli affari con un ruolo politico e istituzionale, permettendosi pesanti ingerenze nella vita pubblica del nostro e di altri Paesi europei. Pretendiamo chiarezza” chiude Majorino.

(7 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2024 – diritti riservati, riproduzione vietata