La ministra Santanché rinviata a giudizio per falso in bilancio

La gup di Milano Anna Magelli ha rinviato a giudizio la ministra del Turismo Daniela Santanchè e i suoi coimputati per l’accusa di concorso in falso in bilancio relativa alle comunicazioni sociali di Visibilia tra il 2016 e il 2022.

E’ il primo processo per la ministra e senatrice di Fratelli d’Italia in qualità di imprenditrice e comincerà il 20 marzo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. La ministra non era presente in aula. Hanno patteggiato due società e uno dei manager, Federico Celoria. La giudice, scrive Repubblica, ha dichiarato prescritte le imputazioni per gli anni dal 2016 al 2018 dichiarando in questo caso il non doversi procedere tra gli altri anche per la ministra.

“Una decisione che ci aspettavamo ma che ci lascia con l’amaro in bocca”, commenta uno dei legali della ministra, l’avvocato Niccolò Pelanda. Ora il pallino passa a Meloni che aveva fatto precise dichiarazioni sulle conseguenze di un eventuale rinvio a giudizio della ministra del Turismo. We are opened to meraviglia.

(17 gennaio 2025)

©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata