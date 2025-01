Controlli della Polizia Locale sul trasporto merci

di Redazione Cronaca

La Polizia Locale nel pomeriggio di martedì 28 gennaio una pattuglia della squadra accertamenti tecnologici ha fermato un autoarticolato di proprietà di una ditta di trasporti con sede in Francia. Dai controlli è emerso che il conducente, di nazionalità francese, stava effettuando un trasporto internazionale di merci per conto terzi senza essere in possesso di una licenza comunitaria valida: quella mostrata agli agenti, infatti, risultava scaduta il 22 giugno 2024.

Attraverso l’analisi della strumentazione di bordo, inoltre, gli uomini della Polizia Locale hanno scoperto che l’autotrasportatore, negli ultimi due mesi, aveva effettuato quasi quotidianamente viaggi tra l’Italia e la Francia. È stata quindi contestata una sanzione amministrativa di 4130 euro mentre per l’autoarticolato è scattato un fermo amministrativo di tre mesi.

(30 gennaio 2025)

