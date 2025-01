La Sera a Teatro, la stagione serale 2025 del Teatro Bruno Munari

Prende il via il 6 febbraio 2025 la nuova stagione serale del Teatro del Buratto al Teatro Bruno Munari di Milano, con una serie di spettacoli per ragazzi e adulti che esplorano tematiche di grande attualità, come l’ambiente, la guerra, le relazioni familiari, la crescita e l’affettività. Una programmazione ricca di stimoli e riflessioni, che offre anche momenti di grande intrattenimento.

La compagnia propone tra le sue produzioni Le Lacrime di Achille – che apre la stagione (6, 7, 8, 9, febbraio, repliche anche a giugno) – con la regia di Renata Coluccini e le interpretazioni di Davide Del Grosso e Giacomo Peia. Lo spettacolo rilegge il mito di Achille per parlare di ricerca di sé, della scoperta dell’altro e del coraggio di saper scegliere.

A marzo, in collaborazione con il Charioteer Theatre, arriva A cup of tea with Shakespeare (3, 4, 5, 6 marzo), un divertente spettacolo bilingue (italiano e inglese) facilmente accessibile anche a chi non ha una grande familiarità con la lingua inglese.

Tra le novità del 2025 spicca Magnifico, uno spettacolo di Mumble Teatro in programma il 25 febbraio. Diretto da Davide Marranchelli, con la collaborazione di Stefano Andreoli, il progetto si ispira alla vita di Michelangelo Buonarroti per raccontare la difficile ricerca della propria strada, un percorso universale che tutti, prima o poi, si trovano ad affrontare.

Sempre a febbraio, in occasione dei 100 anni dalla nascita della Fisica Quantistica, il Teatro del Buratto presenta due spettacoli della Compagnia del Sole, per un pubblico dai 13 ai 99 anni realizzati in collaborazione Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Milano all’interno del progetto ‘Lo Spettacolo della Fisica’. Il primo, L’universo è un materasso e le stelle un lenzuolo, vincitore del Premio Eolo Awards 2018 sezione “Miglior Spettacolo”, è in programma la mattina (18 e 19 febbraio 2025 ore 10) per le scuole. Il secondo, una nuova produzione della Compagnia pugliese, MQ-QM. Alle radici della meccanica quantistica, vede sul palco, la sera del 21 febbraio, un fisico del Dipartimento di Fisica dell’Università Statale di Milano, Marco Giliberti e l’attrice, Giulia Maino.

A marzo vanno in scena gli spettacoli La Tregua di Natale (18 marzo), della Compagnia Anfiteatro, testo e regia Pino Di Bello, con Marco Continanza e SEMI (21, 22 e 25, 26 marzo 2025), di Francesca Marchegiano, regia Stefano Panzeri. Il primo racconta la terribile guerra di trincea, durante l’inverno del 1914, al confine tra la Francia e il Belgio, tra inglesi e tedeschi e della tregua avvenuta in occasione del Natale tra i due schieramenti di soldati. SEMI è ispirato al lavoro di Nikolaj Ivanovič Vavilov, un visionario agronomo russo (1887-1943), pioniere degli studi sulla biodiversità della Terra, che ha impegnato tutta la sua vita nel cercare di trovare una soluzione al problema della fame.

Concludono la stagione a maggio e giugno gli spettacoli Janis. Take another piece of My Heart e Fashion Victims. L’insostenibile realtà del fashion, regia di Davide Del Grosso (con Davide Del Grosso e Marta Mungo), sempre molto graditi dal pubblico.

La programmazione serale è affiancata da una più ampia proposta mattutina (17 titoli) dedicata alle scuole secondarie di primo e secondo grado, con attività didattiche pensate per stimolare la riflessione e l’interazione con i temi trattati nei diversi spettacoli.

tlf 02.27002476 | prenotazioni@teatrodelburatto.it | www.teatrodelburatto.it.

(31 gennaio 2025)

