Travolge un ciclista e lo uccide, poi si dà alla fuga

E’ stato travolto mentre era in sella alla sua bici da un’auto che non si è fermata, una 39enne originario del Burkina Faso è morto per le ferite riportate. L’uomo era residente a Garlate. L’incidente sulla ex Statale 36 a Olginate, nel Lecchese.

La persona alla guida dell’auto pirata si è dato alla fuga. Il 39enne è stato trovato all’alba dai Carabinieri riverso a terra in via Spluga, accanto la sua bicicletta chiaramente distrutta da un impatto. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che lo hanno subito trasportato in ospedale, ma l’uomo non ce l’ha fatta. Indagini sono in corso.

(8 ottobre 2023)

©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata



















